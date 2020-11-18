سياحة عجمان تُطلق «جدارة» لإعداد عاملي المنشآت الفندقية للتعامل مع أصحاب الهمم

المصدر: عجمان- البيان

نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، برنامج «جدارة»، الذي يهدف إلى تأهيل وإعداد العاملين في المنشآت الفندقية في إمارة عجمان، للتعامل مع أصحاب الهمم من الموظفين، واستثمار جهودهم وطاقاتهم الكامنة، ودمجهم داخل المجتمع، وكذلك التعامل مع النزلاء منهم، لتوفير تجربة سياحية متميزة لهم.

يأتي البرنامج، تنفيذاً للجهود الرامية إلى تحقيق «رؤية عجمان 2021»، لبناء مجتمع متلاحم منطلق بروح إيجابية، يتواصل بمسؤولية مع عناصر بيئته، ويسهم أفراده بفعالية في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

وحرص قسم التصنيف في إدارة التراخيص والمعايير السياحية في دائرة التنمية السياحية في عجمان، الذي قام بتنظيم البرنامج، على أن يكون التدريب لموظفي المنشآت الفندقية من إدارة الموارد البشرية، وموظفي الصفوف الأمامية، والموظفين الذين لديهم تعامل مباشر مع أصحاب الهمم، وأقيم البرنامج بمشاركة العديد من موظفي سياحة عجمان.

ويحتوي برنامج «جدارة» على 3 حقائب تدريبية، تشمل حقيبة مدرب أصحاب الهمم في التوظيف الدامج، ودورة الإشارة (المستوى الأول)، وإتيكيت التعامل مع أصحاب الهمم. وقامت سياحة عجمان، بتنفيذ الحقيبتين الأولى والثانية في شهر أكتوبر الماضي، وسيتم تنفيذ الحقيبة الأخيرة في وقت لاحق، وسيحصل المتدربون على شهادة من وزارة تنمية المجتمع، بعد انتهاء البرنامج.

وقالت سارة السويدي مديرة قسم التصنيف في إدارة التراخيص والمعايير السياحية في دائرة التنمية السياحية بعجمان: نعمل في الدائرة على إطلاق العديد من المبادرات التي تعود بالنفع على مجتمع الإمارات. ويأتي تنظيم برنامج «جدارة»، في إطار التزام الدائرة بمسؤوليتها تجاه المجتمع، وتمكين أصحاب الهمم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك تدريب عاملي المنشآت الفندقية على فن التعامل مع الزوار من أصحاب الهمم، لتوفير تجربة مريحة وسعيدة لهم، خلال زيارتهم لإمارة عجمان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز