«سامسونج» أحدث ابتكاراتها لتعقيم الملابس في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، عن توفر جهازها الجديد والمبتكر لتعقيم وتنقية الملابس Air Dresser في الإمارات. وتقدر سامسونج أهمية الحفاظ على الملابس والعناية بها، ما ألهمها لإطلاق هذا الجهاز الذي يدشن بداية حقبة جديدة لنمط حياة أكثر انتعاشاً عبر تعقيم الملابس - والقضاء على 99.9% من الفيروسات والبكتيريا، و100% من العث المنزلي، و 99% من الغازات والمواد الضارة الأخرى وبالتالي التخلص من الروائح التي تنتشر في خزائن الألبسة.

وقالت بورسين أرابول، رئيس قسم الأجهزة المنزلية في سامسونج الخليج للإلكترونيات: «تلتزم سامسونج على نحو مستمر بتقديم منتجات متطورة تساهم في تمكين العملاء وجعل حياتهم أكثر سهولة. تعتبر العناية المنزلية بالملابس نشاطاً شائعاً، يستغرق الكثير من الوقت باتباع الطرق التقليدية، إلا أن الواقع هذا قد تغير مع إطلاق جهاز تعقيم الملابس الجديد Air Dresser، الذي تم تطويره استجابة لطلبات المستهلكين الراغبين في الحصول على جهاز قادر على العناية بالملابس بأداء أكثر ديناميكية. ويعمل الجهاز على تنقية الملابس وتعقيمها، لتعزيز أناقتها والقضاء على الجراثيم والروائح الكريهة العالقة بها. ويسعدنا توفير هذا الابتكار لعملائنا عبر جميع أنحاء الدولة ومنحهم المزيد من الحرية والوقت للقيام بالأشياء التي يحبونها على نحو مستمر».

ويوفر جهاز Air Dresser الفرصة للمستهلكين في الإمارات، لتعزيز طلتهم والاعتناء بملابسهم دون غسلها أو إرسالها إلى المصبغة لتنظيفها بآلات البخار. ويعتني الجهاز بالملابس، إضافة إلى تعقيمها وتخليصها من الروائح، عبر تطوير مفهوم مبتكر، إضافة إلى العديد من الميزات المتقدمة.



ثياب خالية من الغبار

من المؤكد أننا جميعاً حريصون على ارتداء الملابس الخالية من الغبار، وهذا ما يوفره جهاز Air Dresser من سامسونج، حيث تقوم تقنيتا Jet Air and Air Hangers بإطلاق موجات قوية من الهواء لحل وإزالة الغبار من الملابس بأدنى حد ممكن من الضوضاء والاهتزاز. ويسلط الاستطلاع الحديث الذي أجرته سامسونج في الإمارات العربية المتحدة الضوء، على آراء المستهلكين فيما يتعلق بعملية العناية بالملابس، إضافة إلى التركيز على القيمة والمزايا التي يوفرها جهاز التعقيم للأفراد والعائلات في جميع أنحاء الدولة. وفي هذا الإطار قال 70٪ من المجيبين أن الغسيل يستغرق وقتاً طويلاً، بينما أكد 61٪ منهم أن عملية الكي متعبة وتستغرق وقتاً طويلاً. تستخدم تقنية – JetSteam نظام Jet Air القوي لبث البخار عالي الحرارة في عمق نسيج الملابس - ما يلغي الحاجة لكيها، ويمنح المستخدمين المزيد من الوقت لإدارة أمورهم الأكثر أهمية.

ويكتسب التعقيم حالياً اهتماماً غير مسبوق من قبل المستخدمين نتيجة الوعي بضرورته للوقاية الصحية، ما يجعل جهاز التعقيم الجديد ذا أهمية استثنائية، حيث يزيل 99.9٪ من الفيروسات والجراثيم، كما يزيل 100٪ من العث المنزلي، بينما تعمل تقنية JetSteam على تعقيم الملابس على النحو الأمثل. إضافة إلى ذلك يوفر الجهاز الجديد أيضاً وظيفة «إزالة الروائح الكريهة» من الملابس، وتحطيم الجزيئات المسببة لها، بينما يعمل في الوقت نفسه على منع الروائح الكريهة من التجمع والبقاء داخل المقصورة. ما يؤدي بالتالي إلى تنقية وتعقيم جميع قطع الملابس ويحافظ عليها أنيقة برائحة منعشة طوال الوقت.



تجفيف الملابس

أظهر الاستطلاع الذي أجرته سامسونج، الدوافع الرئيسية لدى المستهلكين لاعتماد خدمات الغسيل في المصبغة، حيث أشار 70٪ منهم إلى أن عامل الثقة أو راحة البال، يأتي في الدرجة الأولى، بينما صرح 64٪ منهم أن خدمة التنظيف الجاف هي التي تدفعهم لاعتماد هذه الخدمات، بينما يعتمد 34٪ من المجيبين خدمات المصبغة لأغراض التعقيم. يوفر جهاز Air Dresser تقنية Heatpump، التي تعمل على تجفيف الملابس بلطف عند درجة حرارة منخفضة، ما يقلل من أضرار الحرارة والانكماش الناجمة عن استخدام آلات التجفيف. ويؤدي استخدام نظام JetAir العلوي ومضخة HeatPump السفلية إلى تحسين دوران الهواء الداخلي وتجفيف الملابس بطريقة متساوية. من جهة أخرى يقوم نظام الحماية باستخدام تركيبة من البخار والهواء لفرد تجاعيد الملابس والعمل على انسيابية الأنسجة بحيث تصبح جاهزة للارتداء بسرعة، ويستطيع هذا النظام الفعَّال إزالة 100 % من تجعُّد الملابس الصوفية، و 80 % من تجعُّد الملابس المصنوعة من الحرير الاصطناعي. وبالتالي لم يعد المستهلكون بحاجة لاعتماد خدمات المصبغة، حيث إن ميزات جهاز تعقيم الملابس المبتكر، توفر لهم راحة البال بفضل قدرات التنظيف الجاف وخدمة التعقيم.

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