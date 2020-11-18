«أرادَ» تباشر التسليم بالمرحلتين الرابعة والخامسة من مساكن نَسمَة في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أرادَ بدء عملية تسليم قرابة 500 وحدة سكنية ضمن مرحلتين جديدتين في مشروع مساكن نَسمَة المتكامل بقلب الشارقة الجديدة. وتتضمن المرحلة الرابعة 302 فيلا ومنزل متلاصق، وبدأت الأعمال الإنشائية فيها في يونيو 2019، في حين تتضمن المرحلة الخامسة 174 منزلاً متلاصقاً وتمت المباشرة ببنائها في الشهر ذاته من العام الماضي.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «منذ تسليم أول باقة من المنازل للمالكين في مساكن نَسمَة في شهر مايو من العام الماضي، حرصنا على تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية إلى جانب ضمان تسليم جميع المنازل في الوقت المحدد ووفق أعلى معايير الجودة».

وأضاف: «واجهتنا العديد من التحديات في بداية 2020 وذلك نتيجة لجائحة فيروس كورونا، إلا أننا تمكنا بتوفيق من الله تعالى من تذليل جميع الصعوبات واستئناف العمل، ونحن سعداء للترحيب بالعديد من السكان الجُدد في هذا المجتمع المتكامل الذي ينبض حيوية وجمالاً».

وتم إطلاق مساكن نَسمَة في مارس 2017، وأصبحت المشروع العقاري الأسرع مبيعاً في الإمارة بعد بيع جميع وحدات مرحلتها الأولى خلال أقلّ من شهرٍ واحد. وقد تم حتى اليوم بيع جميع وحدات المراحل الخمس الأولى من المشروع، وجرى إطلاق المرحلة السادسة للبيع في شهر سبتمبر الماضي. وتتضمن المرحلة الجديدة 124 فيلا ومنزلاً متلاصقاً تم بيع نصفها حتى الآن. وسيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المرحلة السادسة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2022.

وتضم مساكن نَسمَة في مجملها أكثر من 1.100 منزل، وتمثل مجتمعاً متكاملاً يحتضن حديقة عامة على مساحة 13 فداناً مع مسارات مخصصة للجري والدراجات الهوائية، وحديقتين محليتين، ومدرسة دولية، ومسجداً.

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