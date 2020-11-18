«كارفور» تكشف عن توقعاتها للمنتجات الأكثر مبيعاً خلال شهر التوفير

المصدر: دبي - البيان

كشفت كارفور، التي تديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، عن توقعاتها بشأن المنتجات الأكثر مبيعاً خلال عروض «جمعة كارفور» - شهر التوفير، الذي انطلق عبر الانترنت وفي جميع فروع كارفور في الدولة.

وفي ظل الارتفاع الذي شهدته نسبة المبيعات عبر الانترنت بنحو 300% بعد انتشار جائحة «كوفيد19»، فإنه من المتوقع أن تشمل منتجات التجزئة الأكثر مبيعاً في الإمارات مجموعة واسعة من المنتجات والسلع من اللوازم المنزلية إلى منتجات التجميل أو العناية الشخصية والملابس. وتتوقع كارفور، على نحو أكثر تحديداً، أن يُقبل عدد كبير من العملاء على الاستفادة من عروض ذات قيمة كبيرة في المجالات التالية:

منتجات المطبخ: بناءً على بيانات المبيعات للعام 2019، تشكل مواد الطهي عادةً ما بين 2 إلى 3 في المئة من إجمالي المبيعات. ومع احتلال هذه الفئة مركزاً ضمن المراكز العشر الأولى للمبيعات، من المتوقع أن تشهد أدوات الطهي والخبز رواجاً كبيراً، حيث يسعى العملاء إلى ممارسة هوايات فنون الطهي الجديدة واختيار البقاء وتناول الطعام في منازلهم، بدلاً من زيارة المطاعم.

مستلزمات العمل من المنزل (WFH): مع زيادة مبيعات الحواسيب الصغيرة من 10 - 16 % هذا العام، إلى جانب ارتفاع مبيعات اكسسوارات الهواتف، يبدو جلياً أن العملاء يتطلعون إلى الاستمتاع بخيارات الترفيه عبر الشاشات والكفاءة التقنية في ظل انتشار العمل من المنزل والتعلم عن بُعد بشكلٍ واسع النطاق. وتتوقع كارفور أن تزداد هذه المبيعات فقط خلال تخفيضات «جمعة كارفور»، حيث يزداد الطلب على الأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية الأخرى، مع بحث المهنيين عن خيارات مرنة لتحقيق التواصل الدائم.

معدات اللياقة البدنية: يزداد التركيز والاهتمام باللياقة البدنية بشكلٍ كبير، حيث تتوقع العلامة التجارية توجه العديد من العملاء إلى شراء معدات اللياقة البدنية والتي تشمل الدراجات، لمساعدتهم للحفاظ على لياقتهم داخل المنزل أو في الهواء الطلق، وفق معاييرهم الخاصة. وقد أظهرت بيانات كارفور الأخيرة ارتفاعاً مفاجئاً في الاستفسارات الواردة عبر الانترنت بنسبة 5 في المئة فيما يتعلق بآلات المشي وسجادات اليوغا، مع تطلع العملاء لممارسة تمارين اللياقة البدنية وإيلاء المزيد من الوقت والاهتمام بالرياضة.

في المقابل، من المحتمل أن ينخفض الإقبال هذا العام على بعض المنتجات، بسبب تدابير التباعد الاجتماعي المستمرة، بما في ذلك فساتين الحفلات والملابس والسلع المتعلقة بالسفر مثل حقائب السفر أو أجهزة شحن الهواتف المحمولة. وتتواصل «جمعة كارفور» حتى 5 ديسمبر. وتشمل هذه العروض عرض، اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً، وتخفيضات تصل إلى 70% على العديد من المنتجات والعروض الخاصة لمدة ثلاثة أيام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز