اتفاق لافتتاح أول فندق لعلامة موكسي بالمنطقة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ماريوت الدولية اليوم توقيع اتفاقية جديدة مع شركة إنجينيس هولدينغ ليمتد لإطلاق أول فندق في الشرق الأوسط تابع لعلامة موكسي بدبي. ومن المقرر افتتاح فندق موكسي داون تاون دبي في 2025 في وسط المدينة.

وجيروم بريت، رئيس قسم التطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية: "يسعدنا التعاون مع شركة إنجينيس هولدينغ ليمتد لإطلاق أول فندق في الشرق الأوسط تابع لعلامة موكسي الشهيرة. ويدل إطلاق علامة موكسي في المنطقة على زيادة الطلب الذي نشهده على أماكن إقامة في متناول اليد بجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، دون المساومة على مستوى الخدمة. وبتجربته المرحة، سيكون فندق موكسي مناسباً تماماً لوجهة نابضة بالحياة وحيوية مثل دبي".

ومن المتوقع أن يضم الفندق 320 غرفة نوم مع أثاث عصري وذكي ولمسات عالية التقنية وشبكة Wi-Fi سريعة للغاية. وسيشمل التصميم مساحات مشتركة، بما فيها مطعم على السطح مع إطلالات على وسط مدينة دبي وصالة بولينغ وحوض سباحة. كما سيقدم الفندق العديد من ميزات العلامة مثل خدمة الترحيب بالضيوف لتسجيل الوصول، التواصل مع مكتبة موكسي ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل.

وجرى تصميم فندق موكسي بمفهوم متطور، حيث يقدم للضيوف إضافات غير متوقعة ومرحة وبأسعار معقولة. سيشمل فندق موكسي داون تاون دبي ميزات العلامة التجارية مثل ردهة الاستقبال المليئة بالنشاط، حيث يستقبل الضيوف من قبل طاقم الترحيب، ومفهوم المأكولات والمشروبات.

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