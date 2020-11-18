طيران الإمارات تعيد إلى الخدمة مزيداً من طائراتها "A380" العملاقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عن خطط لنشر مزيد من طائراتها A380، وذلك بتشغيل 4 رحلات يومياً إلى لندن هيثرو اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري، و6 رحلات في الأسبوع إلى مانشستر اعتباراً من 2 ديسمبر المقبل، وتوسيع خدمة موسكو من رحلتين في الأسبوع حالياً إلى رحلة واحدة يومياً اعتباراً من 25 نوفمبر الجاري.

وتعتزم طيران الإمارات أيضاً زيادة عدد رحلاتها إلى برمنغهام وغلاسكو من أربع رحلات في الأسبوع حالياً إلى رحلة يومية واحدة إلى كل من المدينتين اعتباراً من 27 نوفمبر و1 ديسمبر على الترتيب. كما سترفع خدماتها إلى مانشستر من 8 رحلات أسبوعياً إلى 10 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 ديسمبر، 6 منها بطائرات A380 و4 بطائرات البوينج 777-300ER.

وفي مطار لندن هيثرو، سترتفع خدمات طيران الإمارات من رحلتين بطائرات A380 ورحلة واحدة بطائرات البوينج 777-300ER يومياً، إلى 4 رحلات يومياً جميعها بطائرات A380 اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري.

وتمثّل هذه التطورات توسعاً كبيراً في خدمات طيران الإمارات إلى المملكة المتحدة، وذلك لتلبية الطلب المتنامي بفضل إنشاء ممر السفر الجوي بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة مؤخراً.

وبموجب ممر السفر الجوي لن يُطلب من المسافرين إلى المملكة المتحدة من الإمارات العربية المتحدة الدخول في الحجر الصحي، ما يشكل اعترافاً وتقديراً لاستجابة دولة الإمارات الصارمة والفعالة للوباء. وفي المقابل، يمكن للمسافرين من المملكة المتحدة إلى دبي اختيار إجراء اختبارات PCR بهم قبل 96 ساعة من رحلتهم، أو إجراء الاختبار في مطار دبي الدولي عند الوصول، ما يضفي مزيداً من السهولة على إجراءات السفر.

كما سيلبي تعزيز خدمات طيران الإمارات على خط موسكو الطلب المتزايد من المسافرين الذين يسعون لقضاء عطلاتهم في دبي، أو في وجهات سياحية شهيرة يسهل الوصول إليها عبر دبي، مثل جزر المالديف.

دبي ترحب بزوارها: تعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية. ففي عام 2019، استقبلت المدينة 16.7 مليون زائر واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية.

وأصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم "السفر الآمن" من مجلس السفر والسياحة العالمي الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

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