طيران الإمارات توفر لعملائها عروضاً سعرية إلى 12 وجهة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عن توفير عروض سعرية خاصة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتيح هذه العروض لعملاء الناقلة في الدولة السفر بأسعار خاصة إلى 12 وجهة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأقصى، إما لقضاء إجازة قصيرة أو زيارة العائلة والأصدقاء خلال عطلة اليوم الوطني.

وتسري العروض السعرية للحجوزات من اليوم (الأربعاء) وحتى 29 نوفمبر الجاري، للسفر حتى 31 مايو 2021. كما تخضع كغيرها من العروض الخاصة لبعض الشروط والأحكام.

والوجهات الاثنتي عشرة التي تشملها العروض السعرية الخاصة هي: القاهرة ونيروبي ولندن وبانكوك وزيوريخ وجنيف والدار البيضاء والمالديف وسيشل وجوهانسبرغ وكيب تاون وموريشيوس. اضغط هنا لمعرفة متطلبات الدخول في كل وجهة.

وتتراوح الأسعار بين 1925 في الدرجة السياحية و6005 دراهم في درجة رجال الأعمال للسفر إلى القاهرة، وحتى 3595 درهماً في السياحية و14505 دراهم في درجة رجال الأعمال للسفر إلى كيب تاون.

ويمكن للعملاء أيضاً الحجز مع "الإمارات للعطلات" والاستمتاع بإقامة فندقية 3 ليال ابتداءً من 4199 للشخص، بما في ذلك سعر تذكرة السفر.

تغطية "كوفيد-19"

تقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 ديسمبر 2020.

وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على من يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

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