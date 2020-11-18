«طيران الإمارات» الأولى عالمياً في الرحلات طويلة المدى

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حصدت طيران الإمارات لقب شركة الطيران الأولى في العالم للرحلات طويلة المدى في قوائم جوائز السفر العالمية 2020 التي نظمتها صحيفتا التايمز والصندي تايمز مؤخراً.

وكشفت الصحيفتان البريطانيتان عن وجهات العطلات وشركات الطيران وشركات السفر المفضلة لدى قرائهما، حيث حلت كل من شركة الخطوط الجوية البريطانية والسنغافورية في المرتبتين الثانية والثالثة.

وفي السياق، قال التقرير: كان هذا العام مروعاً لصناعة السفر، حيث تسبب الوباء في منع شركات الطيران من العمل وأغلق قارات بأكملها. لكن الشغف بالسفر بين القراء لا يزال ثابتاً، حيث تم الإدلاء بأكثر من 330،000 صوت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية من قبل أولئك الذين يتطلعون للاحتفال بأفضل ما في هذه الصناعة. وقد بذلت صحيفتا التايمز وصندي تايمز قصارى جهودهما لإعلام القراء وإلهامهم، ولإبقائهم على اطلاع على الأحداث سريعة التغير.

وأضاف التقرير أن أخبار اللقاح قدمت دفعة ولو متأخرة للصناعة، ويحدو الجميع الأمل والإيمان بأن بعض مظاهر الحياة الطبيعية يمكن أن تعود في عام 2021 بعد الأحداث الكارثية في الأشهر التسعة الماضية، ويمكننا جميعاً السفر مرة أخرى.

وفي قائمة أفضل المدن حلت كل من لندن وروما وفينيسيا في المراكز الثلاثة الأولى، في حين فازت في المراكز الثلاثة الأولى كل من إيطاليا ونيوزلندا وكرواتيا في قائمة أفضل الدول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز