«محمد بن راشد للإسكان» تطلق «ديكوبيلد 2020» 26 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

بدأت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التحضيرات اللوجستية لإطلاق النسخة الرابعة من معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2020»، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة العارضين والزوار.

النسخة الرابعة

وتقام النسخة الرابعة بقاعة البيت متوحد في الورقاء 4 بإمارة دبي خلال الفترة 26 - 28 نوفمبر الجاري برعاية من بلدية دبي وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وبلدية الشارقة ودائرة الإسكان في الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وجمعية المهندسين الإماراتية ورعاية إعلامية من قناة سما دبي وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي.

حيث يشهد الحدث للعام الرابع على التوالي مشاركة واسعة من الهيئات الحكومية والجهات المحلية الخاصة من المصنعين والمقاولين والمتخصصين العاملين في قطاع الإنشاءات.

وقال سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن المؤسسة تواصل أداء جزء من دورها سنوياً من خلال معرض «ديكوبيلد» لتمكين المواطنين وتيسير رحلتهم لإنشاء مساكنهم عن طريق جمع مختلف الجهات المعنية من هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة ومختلف المصنعين والمقاولين والاستشاريين وشركات مواد البناء والديكور والتصميم الداخلي.

بالإضافة إلى الأثاث والمفروشات وكافة مستلزمات المنزل العصري الحديث ومؤسسات التمويل والتطوير العقاري لتوفير كافة حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد فضلاً عن الالتقاء بالمستشارين الذين يوفرون لهم المشورة التي تساعدهم في الحصول على المسكن الذي يلبي رغباتهم ويناسب قدراتهم إلى جانب التركيز سنوياً على عرض أحدث التقنيات المتطورة والمبتكرة وتشكيلة واسعة من مواد ومنتجات البناء التي تعرضها أهم الأسماء التجارية وغير ذلك من الأنظمة والبرامج السكنية لبناء المنزل النموذجي.

رؤية إماراتية

وأشار قرقاش إلى أن معرض «ديكوبيلد» يعد بمثابة رؤية إماراتية للاستقرار والسعادة من خلال توفيره لكافة احتياجات المشاريع السكنية للمواطنين التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم بسهولة بما يحقق رسالة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في إطلاق برامج ومبادرات إسكانية مبتكرة ومتنوعة وميسرة تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العمل على تطوير منظومة الإسكان الموجّه لأبناء الإمارات وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية.

ويشكل معرض «ديكوبيلد» منذ انطلاقه في العام 2017 في إمارة دبي فرصة مثالية لآلاف المواطنين للإطلاع على حزمة شاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات والحلول العملية المرتبطة ببناء المساكن الخاصة بطريقة ميسرة إلى جانب إتاحته إمكانية التواصل مع جهات التمويل العقاري الحكومية والخاصة من صناديق دعم الإسكان والبنوك.

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