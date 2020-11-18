«العربية للطيران أبوظبي» تدشن رحلاتها إلى مسقط

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إطلاق رحلاتها من أبوظبي إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وتسير العربية للطيران أبوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين منتظمتين أسبوعياً ما يوفر للعملاء خياراً جديداً وملائماً يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين.

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي ومسقط عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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