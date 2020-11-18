«أراضي دبي» تطور خدمة «حاسبة التطوير العقاري» للشركات

المصدر: دبي- البيان

يوفر دليل التطوير العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك أداة تعدّ الأولى من نوعها لخدمة المطور العقاري، وهي «حاسبة التطوير العقاري في إمارة دبي».

والتي يمكن من خلالها للمطور العقاري إدخال معلومات المشروع الذي سيقوم بتطويره. وتقوم الحاسبة بشكل فوري بحساب التكلفة التقديرية للمشروع والوقت المتوقع للانتهاء من كافة الخدمات الحكومية المتعلقة بالمشروع، ما يساعد المطورين على إعداد دراسات جدوى بدقة وجودة عاليتين.

ويتناول الدليل العقاري عملية التطوير العقاري خلال مراحلها المختلفة بالتفصيل، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية؛ تبدأ بمرحلة ما قبل التطوير العقاري التي تختص بعملية ترخيص المطور العقاري للسماح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري في إمارة دبي. تليها مرحلة التطوير العقاري وهي المرحلة التي يحتاج خلالها المطور العقاري إلى التعامل مع مختلف جهات الترخيص في الإمارة، وتتضمن المرحلة الأخيرة، وهي ما بعد التطوير العقاري، والتي تتضمن الخدمات التي قد يحتاج إليها المطور بعد الانتهاء من تطوير المشروع العقاري.

وإضافة إلى المعاملات الرئيسية واشتراطاتها التي يحتاج إليها المطور العقاري خلال المراحل الثلاث، يقوم الدليل أيضاً بحصر كافة الخدمات الأخرى التي تقدمها جهات الترخيص إلى المطور العقاري، والتي قد يحتاج إليها المطور في بعض الحالات الخاصة. وتختلف جهات الترخيص باختلاف موقع المشروع، حيث تخضع بعض المناطق في إمارة دبي إلى سلطة بلدية دبي كجهة ترخيص، في حين تخضع بعض المناطق الأخرى إلى سلطة دبي للتطوير، ومناطق أخرى تخضع لسلطة واحة دبي للسيليكون وجهات أخرى. ويقدم الدليل كافة المعاملات التي يحتاج إليها المطور العقاري باختلاف جهات الترخيص التابع لها المشروع العقاري.

ويتيح الدليل أيضاً للمطور العقاري إمكانية الوصول إلى المشروعات قيد الإنجاز وفقاً للمناطق الجغرافية المختلفة في إمارة دبي، وبشكل يمكن من خلاله مساعدة المطور العقاري في اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، بالإضافة إلى توفير كافة القوانين المتعلقة بالتطوير العقاري في مكان واحد يمكن الوصول إليه من خلال دليل التطوير العقاري.

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