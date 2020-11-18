«اتصالات» تعلن الفائزين بجوائز لرواد الأعمال

المصدر: (دبي - وام)

أعلنت «اتصالات» عن أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شاركت في الموسم الثاني لمسابقة Hello Business Pitch من خلال حفل مباشر لتوزيع الجوائز عبر الإنترنت حيث حصل من خلاله روّاد الأعمال المبتكرون على جوائز تصل قيمتها إلى 350,000 درهم لمساعدتهم على نمو فكرة أعمالهم.

ومن خلال تركيزها على الابتكار، لاقى الموسم الثاني من هذه المسابقة إقبالاً كثيفاً وشهد اختياراً لـ52 مرشحاً للتأهل إلى المراحل التالية للمسابقة. كانت المسابقة انطلقت في ديسمبر 2019.

وفازت شركة «يالا جيف» بالمركز الأول وحصلت على جائزة 150,000 درهم. حلت شركة «Key2enable Assistive Technology» ثانية وحصلت على جائزة 120,000 درهم وشركة «آب فور ليجال» في المركز الثالث ونالت جائزة قيمتها 80,000 درهم.

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