126 % نسبة التزام الإمارات باتفاق «أوبك+» في أكتوبر

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت دولة الإمارات التزامها باتفاق خفض الإنتاج النفطي المبرم بين أعضاء دول «أوبك+»، حيث قلصت إنتاجها بمقدار 153 ألف برميل يومياً خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب المصادر الثانوية المعتمدة لدى أوبك ليصل متوسط الالتزام الكلي للدولة منذ بداية الاتفاقية إلى 101% وبذلك تصل الدولة لمستوى التزام يفوق 100% قبل انقضاء فترة التعويض المتفق عليها.

وخلال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزارية المشتركة لـ «أوبك+» الذي عقد افتراضياً، أعرب الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي رئيس لجنة المراقبة عن امتنانه وشكره لدولة الإمارات ودورها المحوري في نجاح اتفاقيه «أوبك +».

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» قد ثمنت في وقت سابق الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات طيلة الفترة الماضية للمحافظة على التوافق بين أعضاء المنظمة تجاه كل القضايا المتعلقة بالسوق النفطي العالمي والدعم الذي قدمته للمحافظة على توازنه واستقراره وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين.

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