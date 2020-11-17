شراكة بين منلو سيكيوريتي وسمارت ورلد لمواجهة البرمجيات الخبيثة

المصدر: دبي- البيان

انضمت سمارت ورلد المزودة للخدمات التكنولوجية في الإمارات، إلى برنامج الشركاء في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الخاص بشركة منلو سيكيوريتي، المزودة لمنصة أمن السحابة الأولى والوحيدة في العالم المبنية على العزل الأساسي.

ومن شأن هذه الشراكة أن توفر للمؤسسات في الإمارات الطريقة الأكثر فاعلية للتخلص من كافة التهديدات المتعلقة بالإنترنت مع حمايتها في الوقت نفسه إنتاجية الأعمال والمستخدم.

وذلك على النقيض من المقاربات التقليدية التي تعتمد على الكشف والاستجابة، والتي لا توفر الحماية ضد التهديدات التي نواجهها في وقتنا الراهن، مثل برمجيات الفدية والتصيّد وسرقة بيانات الاعتماد.

وقال جون براون، مدير قنوات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة منلو سيكيوريتي:

أصبحت الحاجة إلى توفير تجربة إنترنت آمنة حقاً للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتمثل شراكتنا مع سمارت ورلد مؤشراً مبكراً رائعاً على نوايانا في المنطقة. إن أجهزة الأمان التقليدية غير قادرة على التعامل مع التعقيد الذي تتسم به تهديدات العصر الحديث.

وقد تقبل العملاء على مضض حقيقة أنه ستكون هناك اختراقات.

ويفي حلنا المبني على أساس العزل الأساسي بوعد أمن السحابة، وذلك من خلال توفير مقاربة انعدام الثقة الأكثر فاعلية للقضاء على الهجمات الخبيثة، وتوفير تجربة سلسة للمستخدمين النهائيين تسمح لهم بالعمل بشكل آمن دون انقطاع أثناء دخولهم إلى الإنترنت، أو البرمجيات كخدمة، أو التطبيقات الخاصة.

ويعمل النظام الأساسي لأمن السحابة المدعوم بالعزل الذي توفره منلو سيكيوريتي على فصل شبكة المؤسسة عن شبكة الويب العامة مع تزويدها لمستخدمين باتصالات آمنة ذات مهلة انتقال منخفضة إلى الإنترنت وتطبيقات لبرمجيات كخدمة، ما يتيح العرض الآمن للمحتوى والمستندات عبر تنفيذ كامل المحتوى النشط ضمن السحابة بعيداً عن نقطة النهاية، وتوفير تجربة مستخدم طبيعية وسلسة عبر جميع نقاط النهاية، بما في ذلك الأجهزة المحمولة.

وتقدم منلو سيكيوريتي ضماناً للحماية من البرمجيات الخبيثة بنسبة 100% أو ما يصل إلى مليون دولار أمريكي، وهي الضمانة الأولى من نوعها التي تقدمها شركة لأمن السحابة لأي عميل يتعرض إلى إصابة من أي برمجية خبيثة تعبر منصة منلو.

وقال فهد خورشيد، مدير الخدمات المدارة في سمارت ورلد: تضطلع سمارت ورلد بصفتها شركة شبه حكومية بثقة العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة لحماية شبكاتها وبرامجها وبياناتها ضد أية تهديدات رقمية.

ومن شأن شراكتنا مع منلو أن تعزز مكانة شركتنا من خلال عروض أمن سيبراني محسنة. وبالنظر إلى الاعتماد مؤخراً على سياسة العمل عن بعد وعلى السحابة، فإن أمن الشبكة المرتكز على السحابة سيشكل الوضع الطبيعي الجديد الذي تنتهجه المؤسسات لحماية مساحة الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز