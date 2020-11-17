«حرة عجمان» تفوز بجائزة «أفضل إطلاق لموقع إلكتروني» من «سيملس»

المصدر: دبي - البيان

حازت «منطقة عجمان الحرة» على جائزة «أفضل إطلاق لموقع إلكتروني» خلال حفل توزيع «جوائز سيملس الشرق الأوسط 2020»، في إنجاز نوعي يؤكّد التزامها الراسخ بقيادة مسيرة التحوّل الرقمي وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الارتقاء بتجربة العملاء.

ويأتي التكريم الجديد ليؤكد الحضور القوي للمنطقة الحرة باعتبارها مركزاً رائداً على خارطة الأعمال العالمية، مسلّطاً الضوء على مستوى الخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، الذي يتسم بمزايا تفاعلية عالية ومعلومات شاملة وخصائص متطورة كان لها الأثر الأكبر في تحقيق زيادة استثنائية في أعداد المستخدمين، واستقطاب شرائح جديدة من الزوار.

وتفيد الإحصائيات الرسمية بأنّ الموقع الإلكتروني الرسمي لـ «منطقة عجمان الحرة» شهد زيادة لافتة في متوسط عدد الزيارات الإلكترونية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من إطلاقه في 14 نوفمبر 2019، والذي ارتفع من 500 إلى 991 زيارة يومياً. كما نجحت المنطقة الحرة عبر موقعها الإلكتروني في استقطاب نحو 6127 عميلاً محتملاً خلال الفترة من إطلاق الموقع حتى نهاية العام 2019، فيما نجح الموقع باستقطاب 18685 عميلاً مُحتملاً منذُ مطلع العام 2020.

وقال المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»: «نواصل في المنطقة الحرة تحقيق تطورات نوعية تعزز دورنا المحوري في تسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار، ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة عجمان.

ويأتي تطوير الموقع الإلكتروني ورفع كفاءته في إطار استراتيجيتنا المتكاملة لتعزيز منظومة خدماتنا المتاحة للمستثمرين ومجتمع الأعمال.

واستمراراً للخطوات الكبيرة التي قطعناها على صعيد أتمتة كل الإجراءات والمعاملات، بالتعاون بين منطقة عجمان الحرة وشركائها الرئيسيين. ويعكس حصولنا على الجائزة اليوم الثقة المتنامية بـ«منطقة عجمان الحرة»، التي نجحت في بناء حضور قوي باعتبارها وجهة جاذبة للشركات الباحثة عن التوسّع والنمو ضمن الأسواق الإقليمية الواعدة».

وأضاف السويدي: «يمثل موقعنا الإلكتروني الجديد قوة دافعة لمسيرة نمو وريادة المنطقة الحرة، حيث سجل تقدماً ملموساً على صعيد معدلات التحويل.

والتي تشير إلى تحويل الزوار إلى عملاء، بنسبة 5.3 بالمئة في 2019، و10 بالمئة منذ بداية العام الحالي حتى اليوم. ومما لا شكّ فيه فإنّ العملاء يتخذون قرار التسجيل في منطقة عجمان الحرة عبر الموقع الإلكتروني بعد عملية تدقيق واسعة وتحليلات معمقة، مع اتباع كل الإجراءات اللازمة التي تشمل تحديد مكامن القوة والضعف على حد سواء. يمكن القول بأنّ تميّز الموقع يعود إلى عوامل عدة، أبرزها واجهة المستخدم السلِسة والاستجابة السريعة عبر الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأنظمة الكمبيوتر، والتي تسهل على العملاء المحتملين الوصول إلى كل الخدمات والمعلومات في أي وقت ومن كل مكان».

واعتباراً من شهر يناير 2020، شهد عدد زيارات الموقع الإلكتروني ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 97.18 بالمئة، في حين ارتفعت نسبة المستخدمين الجدد إلى 93.50 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2019، فيما ارتفع عدد مشاهدات صفحات الموقع بنسبة 79.50٪.

ويجدر الذكر أنّ فئة «أفضل إطلاق لموقع إلكتروني» من «جوائز سيملس الشرق الأوسط 2020» تهدف إلى تكريم العلامات التجارية والجهات التي عمدت إلى إطلاق أو إعادة إطلاق مواقعها الإلكترونية بنجاح، منذ شهر يناير 2018. ويقدّم الموقع الإلكتروني لـ «منطقة عجمان الحرة» مزايا متفرّدة وخصائص عالية المستوى مقارنة بالمواقع الإلكترونية لغيرها من المناطق الحرة، بما فيها تجربة تصفح مخصصة لتلبية احتياجات زوار الموقع بكفاءةٍ أعلى استناداً إلى مواقعهم الجغرافية وسجل زياراتهم السابقة للموقع. ويوفر الموقع الخدمات والمعلومات بأربع لغات، هي الإنجليزية والعربية والصينية والروسية.

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