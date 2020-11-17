30.26 مليار درهم تداولات العرب والخليجيين في الأسواق المالية منذ بداية العام

المصدر: وام

واصل المستثمرون العرب والخليجيون ضخ المزيد من السيولة في أسواق المال المحلية مما رفع إجمالي قيمة تداولاتهم إلى نحو 30.26 مليار درهم بيعا وشراء، تشكل ما نسبته 13% من إجمالي قيمة التداولات المسجلة في الأسواق منذ بداية العام 2020 وحتى 15 نوفمبر الجاري وذلك وفق الاحصائيات الصادرة عن الأسواق والتي أظهرت أيضا ان صافي استثمارات هذه الشريحة بلغ 552 مليون درهم.

ويعكس استمرار ضخ هذه الشريحة من المستثمرين للسيولة ارتفاع مستوى الثقة في تعاملات الأسواق المحلية التي باتت تعد الأكثر جاذبية للاستثمار بالنسبة للمستثمرين من جميع دول العالم.

وبلغت قيمة تداولات المستثمرين العرب والخليجيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 6.877 مليار درهم بيعا وشراء خلال فترة الرصد السابقة منها 3.607 مليار درهم عبارة عن عمليات شراء ونحو 3.27 مليار درهم مبيعات وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن السوق.

واستنادا إلى هذه الاحصائيات فقد بلغت صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين في سوق العاصمة 337 مليون درهم.

أما في سوق دبي المالي فقد بلغت قيمة تداولات العرب والخليجيين 23.39 مليار درهم بيعا وشراء، توزعت بواقع 11.8 مليار درهم عبارة عن عمليات شراء فيما وصلت قيمة المبيعات إلى 11.585 مليار درهم ، و بلغ صافي استثماراتهم 215 مليون درهم .

وكانت الأسواق المالية المحلية شهدت ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الماضية مما شجع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار فيها وذلك لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، كما ساهم الصعود المتواصل لشريحة كبيرة من الأسهم المتداولة في جذب صناديق استثمارية أجنبية جديدة للعمل في الأسواق .

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