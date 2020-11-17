"العربية للطيران أبوظبي" تدشن رحلاتها إلى سلطنة عُمان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "العربية للطيران أبوظبي" أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة ومقرها أبوظبي، عن إطلاق رحلات من أبوظبي إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وتسير الناقلة هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتان منتظمتان أسبوعياً، ما يوفر للعملاء خيار جديد وملائم يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين.

وأشارت إلى أنه يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي ومسقط عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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