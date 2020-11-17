البنك الدولي: أداء متقدم للإمارات في أهداف التنمية المستدامة

المصدر: (دبي- سيد صالح)

رصد البنك الدولي أداءً متقدماً للإمارات في توفير ظروف العمل المناسبة لمواطنيها، وتحقيق التقدم الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، وهو الهدف الثامن ضمن «أهداف التنمية المستدامة الــ 17».

وأصدر البنك أمس «أطلس أهداف التنمية المستدامة 2020»، والذي يرصد فيه التقدم الذي حققته مختلف دول العالم في أهداف التنمية المستدامة على مدار العام الجاري. كما أوضح البنك في التقرير أن الإمارات واصلت تقدمها في عدد كبير من الأهداف الــ 17، ومنها عدم الفقر، خفض نسبة الجوع إلى صفر، الصحة الجيدة والرفاهية، جودة التعليم، وهي الأهداف التي تحمل الأرقام من 1 إلى 4، على التوالي، والهدف الخامس: نظافة مياه الشرب والصرف الصحي، السابع: وفرة ونظافة الطاقة، التاسع: الصناعة، الابتكار والبنية التحتية، والـ 11: المدن والمجتمعات المستدامة.

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