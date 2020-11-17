152.6 ملياراً تجارة المعادن الثمينة النصفية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

بلغت قيمة تجارة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها 152.6 مليار درهم بوزن 9.216 آلاف طن خلال النصف الأول، وفق بيانات حديثة للمركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتوزعت التجارة في النصف الأول بواقع 50.04 مليار درهم للصادرات، فيما وصلت الواردات إلى 81.18 مليار درهم، وبلغت تجارة إعادة التصدير 21.4 مليار درهم بوزن 2506 أطنان.

واحتلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة المرتبة الثانية من حيث قيمة التجارة للإمارات فيما جاء بالمركز الأول تجارة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 180.9 مليار درهم، ثم معدات النقل59.5 مليار درهم، والمعادن العادية 47.9 مليار درهم، والمنتجات الكيماوية 39.9 مليار درهم، والمنتجات المعدنية 35.27 مليار درهم، و26.3 مليار درهم لمنتجات الأغذية والمشروبات والتبغ.

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