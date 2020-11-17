«دبي لصناعات الطيران» تعيّن بنوكاً لإصدارصكوك

المصدر: (دبي-رويترز)

عينت دبي لصناعات الطيران، إحدى أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، بنوكاً لترتيب مكالمات مع المستثمرين قبيل إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي.

وعينت الشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية ودبي التجاري وكريدي أجريكول ودويتشه بنك ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول والخليج الدولي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميزوهو وناتكسيس وترويست للأوراق المالية.

وتفيد الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن إصداراً سيعقب ذلك حسبما تمليه ظروف السوق.

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