«روبرت هاف»: %73 من شركات الإمارات تقدم رواتب تفي بالتوقعات أو تفوقها

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت نتائج استبيان حديث أن 73% من الشركات العاملة بالإمارات تمنح موظفيها رواتب وباقات مكافآت وحوافز تفي بتوقعاتهم أو تَفُوقها، حتى في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وما خلفته من تداعيات اقتصادية.

وبحسب شركة «روبرت هاف» الأمريكية المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالموارد البشرية، والتي أجرت الاستبيان وأصدرته أمس، فإن حوالي خمسة من كل 10 ينتمون إلى فئة كبار المديرين في الشركات العاملة بالإمارات أفادوا بأنهم لا زالوا حتى الآن يتقاضون نفس الرواتب وباقات المكافآت التي كانوا يتقاضونها قبل تفشي الجائحة، فيما أكد %26 منهم أنهم باتوا الآن يتقاضون باقات مكافآت وحوافز أعلى في القيمة مما كانوا يتقاضون قبل «كوفيد 19».

وأوضحت نتائج الاستبيان أن غالبية الزيادات في قِيَم الرواتب والمكافآت تتركز في الوظائف المتعلقة بقطاع المحاسبة، التمويل، الخدمات المالية، التقنية والموارد البشرية.

وأصدرت «روبرت هاف» أيضاً مع الاستبيان دليل الرواتب المتوقعة للموظفين في الإمارات خلال 2021. وأوضحت التوقعات في الدليل أن ثمة قطاعات بالدولة سيحتفظ العاملون بها برواتبهم دون خفض في 2021، ومن أهمها إدارة الموارد البشرية.

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