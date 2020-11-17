اختيار رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية تأكيد على تميزها بالابتكار

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن اختيار رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية للعام الثاني من قبل وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العام المليء بالتحديات غير المسبوقة يعد تأكيداً على المرونة التي يمتاز بها قطاع السياحة برأس الخيمة، وتركيزه المستمر على الابتكار المستمر لاستقطاب الزوار مجدداً إلى الإمارة.

جاء الاختيار خلال الاجتماع الخامس لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم خلاله الإشادة بإمارة رأس الخيمة لهويتها كوجهة سياحية مستدامة ومنحها اللقب للسنة الثانية على التوالي.

وأضاف فيليبس: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتحت رعايته الكريمة، واصلت إمارة رأس الخيمة الارتقاء بمكانتها الرائدة في مجال سياحة المغامرات والتجارب الثقافية على مستوى المنطقة، وسنواصل بالتأكيد مسيرتنا نحو تعزيز النمو المستدام للإمارة في عام 2021 وما بعده». ويأتي هذا الإعلان في أعقاب النمو اللافت الذي سجلته الإمارة في إيرادات الغرفة المتاحة ومعدل الإشغال اليومي خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز