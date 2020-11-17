524 ترخيصا جديدا لمؤسسة فردية في أبوظبي خلال 15 يوماً

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغ عدد الرخص الجديدة التي صدرت لمؤسسات فردية لممارسة نشاطها في أبوظبي، 524 رخصة، خلال 15 يوماً، وتحديداً منذ بداية نوفمبر الجاري، وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن السجل الاقتصادي الوطني.

وساهم نمو هذا النوع من النشاط برفع إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية إلى 100846 رخصة بنهاية النصف الأول من نوفمبر، مستحوذة بذلك على 65.5 % من عدد الرخص الصادرة بالإمارة، لجميع الشركات على اختلاف أشكالها القانونية.

ومن المتوقع زيادة عدد المؤسسات الفردية خلال الفترة القادمة، بعد قرار دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، السماح للأفراد من المواطنين والمقيمين وغير المقيمين في الإمارات، بالحصول على رخصة المهن الحرة لحوالي 48 نشاطاً اقتصادياً.

ووصف حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في تصريح لـ«وام»، قرار السماح لغير المواطنين بالحصول على تراخيص في المهن الحرة، بالمهم جداً، سواء لجهة زيادة جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة، والدولة بشكل عام، أو خلق محفز جديد للاقتصاد المحلي.

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