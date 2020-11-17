تصدير تقنيات إنتاج الألمنيوم المطورة محلياً

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية مع شركة «نيو ألومينيو كولومبيا»، من شأنها تمهيد الطريق لتصدير أحدث تقنيات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والتي طورتها الشركة محلياً لاستخدامها في عمليات تطوير أول مصنع لإنتاج الألمنيوم في الدولة اللاتينية.

وتعمل شركة «نيو ألومينيو كولومبيا» حالياً على تقييم جدوى بناء منشأة لإنتاج الألمنيوم منخفض الكربون، ومجمع «جالتكو» لتحويل الألمنيوم المستدام في شمال غرب البلاد. وسيعمل المشروع بالطاقة الكهرومائية ويهدف للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 540 ألف طن من الألمنيوم سنوياً، وسيشكل قلب مجموعة صناعية جديدة تخلق المزيد من الوظائف والفرص الاقتصادية.

وبموجب الاتفاقية، سترخص شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقنيات صهر الألمنيوم التي طورتها الشركة في الإمارات، لصالح شركة «نيو ألومينيو كولومبيا»، وتقديم مجموعة من الخدمات الفنية للشركة الكولومبية أثناء بناء المشروع.

وقع الاتفاقية عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وكارلوس سانتياغو، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو ألومينيو كولومبيا».

وفي 2016، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية إماراتية تقوم بترخيص تكنولوجيا العمليات الأساسية الخاصة بها على الصعيد الدولي، في خطوة بارزة لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة في الإمارات. وفي ديسمبر 2018، بدأ الإنتاج في مشروع توسعة خط الإنتاج السادس لشركة ألمنيوم البحرين، الذي تم بناؤه باستخدام تقنية DX + Ultra من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال عبد الناصر بن كلبان: تتمثل إحدى أولوياتنا الاستراتيجية في ترسيخ الإمارات العالمية للألمنيوم كشريك تكنولوجي مفضل لمشاريع المصاهر الجديدة، والبناء على نجاحنا في البحرين وتعزيز مبيعات التكنولوجيا كمصدر لإيرادات شركتنا. ونتطلع إلى تنمية هذا المشروع مع شركة «نيو ألومينيو كولومبيا»، والتطبيق الناجح للتكنولوجيا الصناعية المطورة محلياً في مشروعهم«.

25 عاماً

وطورت الإمارات العالمية للألمنيوم تقنيات صهر الألمنيوم في الإمارات لأكثر من 25 عاماً، واستخدمت الشركة تقنياتها الخاصة في جميع مشاريع توسعة المصاهر منذ تسعينات القرن الماضي وأتمت مشروعاً لإعادة تحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة اعتماداً على أحدث تقنياتها التي تعد من بين التقنيات الأكثر كفاءة في صناعة الألمنيوم عالميا.

وتعد «نيو ألومينيو كولومبيا» جزءاً من مجموعة «نيو»، التي تصنع عجلات السيارات من الألمنيوم والكابلات الكهربائية في الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا للبيع داخل أمريكا الجنوبية وخارجها.

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