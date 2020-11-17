«دبي كوميرسيتي» توسّع شراكاتها لتقديم خدمات لوجستية متكاملة

المصدر: دبي- البيان

وقّعت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، اتفاقية استراتيجية مع شركة «هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس» (Hellmann Worldwide Logistics)، لتشغيل وإدارة نموذج مبتكر لوحدات لوجستية مشتركة لقطاع التجارة الإلكترونية، ضمن المجمع اللوجستي في المنطقة الحرة، وتوفير خدمات التوصيل، بالتعاون مع شركة «دي إتش إل اكسبرس»، وذلك على هامش فعاليات معرض «سيملس الشرق الأوسط 2020».

وتسعى «دبي كوميرسيتي»، التي يجري تطويرها على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة، في منطقة أم رمول، بالقرب من مطار دبي الدولي، وبتكلفة تصل إلى 3.2 مليارات درهم، إلى الارتقاء بمكانة إمارة دبي، كمركز عالمي رائد للتجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم التنويع الاقتصادي، والتحول الذكي في الإمارة.

وسيستفيد متعاملو «دبي كوميرسيتي»، من أسعار محددة وتنافسية للعمليات اللوجستية المتكاملة لإدارة المستودعات والسلع، من التخزين إلى التوصيل النهائي.

وستتيح هذه الشراكة، توسعة نطاق شبكة تغطية ووصول الشركات إلى أسواق أخرى، بكفاءة وسرعة عالية، توفر لهم فرصة نمو أعمالها ودخولها إلى أسواق جديدة.

حلول جديدة

ويقدم نموذج الوحدات اللوجستية، حلولاً جديدة للدفع حسب الاستخدام، والتي تعتبر عالية الكفاءة، من حيث التكلفة، وتمنح مرونة بالتوازي مع حجم العمليات والطلب.

وستوفر «هيلمان»، في إطار خدمات التوصيل من المستودع إلى المتعاملين، حلول «الميل الأخير»، من خلال شريكها «دي إتش إل إكسبرس»، والتي ستركز خدماتها على توصيل السلع إلى الوجهة النهائية بسرعة عالية، ما يعزز من تجربة عملاء الشركات المستخدمة للوحدات اللوجستية.

وقالت آمنة لوتاه عضو مجلس الإدارة في «دبي كوميرسيتي»: «تمثل هذه الشراكة، نموذجاً متميزاً في بيئة التجارة الإلكترونية في المنطقة عموماً، إذ تسعى إلى دعم وتسريع نمو قطاع وشركات التجارة الإلكترونية، وتوسيع نطاق أسواقها ونشاطها التجاري، بكفاءة تشغيلية عالية وجودة متميزة».

وأكدت دعم «دبي كوميرسيتي» لهذا التعاون مع شركتي «هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس» العالمية، و«دي إتش إل إكسبرس»، ولمتعامليها في رحلتهم نحو النمو والتقدم في قطاع التجارة الإلكترونية، بما يدعم تنوع اقتصاد إمارة دبي، ومستقبل التنمية الاقتصادية المستدامة.

تطوير

من جانبه، قال مادهاف كوروب الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة «هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس»: «يسرنا الحصول على فرصة تطوير نموذج فريد لـ «دبي كوميرسيتي»، التي تعد المنطقة الحرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، إذ ستعزز شراكة «دبي كوميرسيتي» الاستراتيجية، مع مزود الخدمات العالمي المرموق «هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس»، وشريكها لخدمات «الميل الأخير» شركة «دي إتش إل إكسبرس»، من نطاق خدمات المنطقة الحرة المتخصصة، مقارنة بغيرها، على صعيد نموذج مزود البنية التحتية التقليدي».

وقال جيف والش مدير «دي إتش إل إكسبرس» في دولة الإمارات: « إذ نواصل السعي إلى تقديم خدمات الدعم اللوجستي للعديد من المبادرات الجديدة، التي تسهم في نمو الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة والعالم، وستساعد خدمات التوصيل المتكاملة، من وإلى المستودعات، التي توفرها «هيلمان»، العملاء، على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة أمامهم».

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