1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 172 مبايعة بقيمة 355.04 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 25.13 مليون درهم و160 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 329.91 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة ورسان الثانية تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 853.66 مليون درهم منها 8 رهون أراضٍ بقيمة 12.1 مليون درهم و35 رهن فلل وشقق بقيمة 841.56 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 760 مليون درهم وأخرى في منطقة هور العنز بقيمة 27 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 2.68 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة مليوني درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 700 ألف درهم.

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