«بي إتش مباشر» تشارك في «الاقتصاديين الشباب»

المصدر: (دبي - البيان)

شاركت شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية، في برنامج الاقتصاديين الشباب الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من خلال المؤسسة الاتحادية للشباب، وبالتعاون مع سوق دبي المالي.

وكانت بي اتش مباشر هي شركة الخدمات المالية التي اختارها سوق دبي المالي للمشاركة في البرنامج، بجلسات توعوية وحوارية، قدمها معن البسطامي، الرئيس التنفيذي للعمليات، وطلال طوقان، رئيس الاستثمار. وتحدث معن البسطامي، في الجلسة التي قام بها عن أهمية شركات الوساطة، وأنها المحور الرئيسي للتداول في أسواق المال. وتمحورت الجلسة التي تحدث فيها طلال طوقان، رئيس الاستثمار في شركة بي إتش مباشر، حول الإطار العام للتحليل المالي الخاص بأسواق رأس المال.

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