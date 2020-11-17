توقّع ضم إسرائيل لقائمة أكبر 5 أسواق مُصدّرة للسياحة إلى الإمارات

المصدر: دبي – عمرو عادل

توقعت وكالة «سبيرت» الإسرائيلية للسياحة، انضمام إسرائيل إلى قائمة أكبر 5 أسواق مصدرة للسياحة إلى دولة الإمارات، وذلك فور عودة الحركة السياحة إلى سابق عهدها وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على قطاع السفر والسياحة عالمياً.

وقالت الوكالة المتخصصة في سياحة الحوافز خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بدبي للإعلان عن تعاونها مع شركة «أوميجا لإدارة الوجهات السياحية»، إنه من المرجح أن تستقطب دولة الإمارات نحو مليون سائح إسرائيلي سنوياً، مؤكدةً على وجود مؤشرات قوية على الطلب للسفر إلى الدولة، وذلك عبر تلقيها أكثر من 600 استفسار يومياً من عملائها عن رحلات سياحية إلى دبي.

وقالت تالي ياتيف، الرئيس التنفيذي لوكالة «سبيرت»، إن الطلب القوي على السياحة إلى دبي دفعها لتنظيم أول أفواج سياحية مدفوعة إلى الإمارات من خلال 3 رحلات «تشارتر» حتى الآن بمجموع 200 سائح، بالإضافة إلى تنظيم رحلات رجال أعمال على طائرات خاصة بواقع رحلتين أسبوعياً.

وأضافت ياتيف، أن الوكالة تعمل حالياً على تنظيم رحلات أخرى باستخدام طائرات أكبر حجماً بداية من الأسبوع المقبل في رحلة تقل 180 سائحاً، فيما تخطط لتنظيم 3 رحلات إضافية في ديسمبر المقبل.

وتوقعت ياتيف، تصدر الإمارات، وخاصة إمارتي دبي وأبوظبي، قائمة أكثر الوجهات المفضلة للسائح الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، على أن يصل معدل تكرار الزيارة إليها ما بين 3 إلى 4 مرات سنوياً.

من جانبه أفاد أسامة بشرى، الرئيس التنفيذي لشركة «أوميجا لإدارة الوجهات»، بأن شركته قامت بالتعاون وكالة «سبيرت» باتخاذ خطوات عملية لتنظيم أول رحلات سياحية مبرمجة باستخدام طائرات تشارتر وطائرات رجال الأعمال، لتلبية الطلب القوي على الإمارات، مؤكداً على أن شركات السياحة الإسرائيلية الأخرى تتطلع بشغف إلى تنظيم رحلات إلى دبي والإمارات مع البدء في تسيير رحلات طيران منتظمة في المستقبل القريب.

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