ذهبية جائزة دبي للجودة لأمن مجموعة الإمارات

المصدر: دبي- البيان

نالت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات جائزة دبي للجودة- الفئة الذهبية، التي تعد أعلى تقدير للتميز، ما يعزز مكانتها كمؤسسة نموذجية تلبي وتفوق المعايير العالمية في أعمالها وأنظمتها وممارساتها.

وتسلمت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات جائزة دبي للجودة- الفئة الذهبية خلال الحفل السنوي السادس والعشرين لتوزيع جوائز التميز في الأعمال، الذي استضافته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتخضع المؤسسات الحاصلة على جائزة دبي للجودة- الفئة الذهبية لتقييم صارم تجريه لجنة من خبراء الصناعة في القطاعات المتخصصة. ويشمل التقييم قيادات هذه المؤسسات واستراتيجيتها وموظفيها وشراكاتها وعملياتها ومناهج عملها، مقارنة مع معايير التميز المعتمدة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM.

وخلص المقيّمون الخبراء إلى أن الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات واصلت تطورها، ما انعكس إيجاباً على نتائجها البارزة القابلة للقياس وريادتها السوقية في تعزيز مبادئ التميز في أوساط عملائها ومورديها وشركائها التجاريين.

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي، رئيس أمن مجموعة الإمارات: «أقمنا مؤسستنا منذ اليوم الأول على أساس التحسين المستمر، وبدأنا رحلة التميز بإنشاء قسم الجودة والامتثال والتميز منذ 16 عاماً. ويأتي حصولنا على هذه الجائزة المرموقة تتويجاً لسنوات من العمل الجاد والتفاني من جانب موظفينا الذين يطيب لي أن أتقدم منهم بالتهنئة والتقدير على هذا الإنجاز. لقد حققنا نتائج ملموسة وقدمنا قيمة للأعمال التجارية في سعينا للتميز وفق نموذج الجائزة، وهذه هي المكافأة الحقيقية لنا».

وتعد الدائرة الأمنية في المجموعة رائدة في منتجات أمن الطيران، بما في ذلك التعليم والتدريب.

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