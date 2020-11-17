دعوة رواد الأعمال للمشاركة في فعالية للابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

دعا «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية في 2016 لدعم الابتكار بالدولة، رواد مجتمع الابتكار للمشاركة في فعاليته الافتراضية المقبلة تحت عنوان «التعليم والإعداد المهني للثورة الصناعية الرابعة»، غداً، اعتباراً من الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي.

وتضم الفعالية جلسة حوار تفاعلي يشارك فيها عدد من أبرز الخبراء في مجال التعليم ومنهم: الدكتورة كريستينا دافيسون (سي.جي)، مصمم تعليمي في مركز الابتكار الأكاديمي في «جامعة زايد»؛ وكاران ديب، مدير أول الابتكار والشراكات في «جيمس للتعليم»؛ خوسيه روبينجير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات، كي2 إنيبل؛ وشهزاد نجيب، الشريك المؤسس ومدير أول الإنتاج في شركة «كينتراكت»؛ وبدر ورد، الرئيس التنفيذي لتطبيق «لمسة».

وتتناول الجلسة التحولات التي يشهدها قطاع التعليم بهدف مواجهة تحديات إعداد الطلاب لفرص العمل والتوظيف في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وتغيرات الأنماط الاجتماعية والمهنية، ونمو اقتصاد العمل الحر، والعمل عن بعد. إضافة إلى ذلك، سيعمل المشاركون على تقييم أحدث الابتكارات وتسريع الحلول الرقمية، إضافة إلى مناقشة دور هذه الابتكارات في توفير منافسة عادلة لأصحاب الهمم.

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