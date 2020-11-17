تعاون بين موانئ أبوظبي و«دي إن في جي إل»

المصدر: (أبوظبي - وام)

وقعت «موانئ أبوظبي» إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» مذكرة تفاهم مع شركة «دي إن في جي إل» الشركة الاستشارية المستقلة في القطاع البحري وقطاع الطاقة والمتخصصة في مجال ضمان الجودة وإدارة المخاطر.

ويتعاون الجانبان بموجب هذه المذكرة من أجل تسريع عملية التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية للقطاع البحري في الإمارة، عبر تبني أحدث الابتكارات التقنية بما فيها تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات وتقنيات توظيف الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تسخير تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين» في ضبط جميع عمليات الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.

ومن شأن هذه الشراكة فتح آفاق واسعة للخريجين الإماراتيين لمتابعة مسيرتهم المهنية ضمن قطاع التجارة البحرية في إمارة أبوظبي من خلال توفير فرص للمشاركة في البحوث والتطوير في مجالات تخفيض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري مثل استخدام بدائل الوقود وتوظيف الطاقة المتجددة.

وقال الكابتن محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي، إن مؤسسات أبوظبي ومن بينها موانئ أبوظبي، تواصل سعيها الحثيث لإيجاد أفضل السبل والوسائل لتنفيذ مهامها بأساليب ذكية ومبتكرة.

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