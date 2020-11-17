«ستاش أواي» تطلق أعمالها من «دبي المالي العالمي»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت شركة «ستاش أواي» نشاطها من مركز دبي المالي العالمي، وهي شركة متخصصة في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية، تقدم خدماتها للعملاء الأفراد وللمحترفين. وتعد أول شركة لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية التي تحصل على الترخيص لإدارة الأصول مع اعتماد البيع بالتجزئة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وتأسست «ستاش أواي» في 2016 في سنغافورة وأصبح لديها عمليات في ماليزيا والآن في الإمارات. كما أن لديها مستخدمين من أكثر من 145 دولة و174 جنسية. وشهدت الشركة نمو أصولها الخاضعة للإدارة بأكثر من 4.3 أضعاف في الـ 12 شهراً الماضية، وبكل هذا الزخم، تعمل الشركة على التطوير المستمر للمنتجات خلال الفترة المقبلة.

وقال رمزي خليف، المدير العام لشركة «ستاش أواي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بعد النجاح الذي حققته شركة «ستاش أواي» في جنوب شرق آسيا، كان من الطبيعي أن تتوسع الشركة في أكثر المناطق ازدهاراً مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اعتماداً على الإمارات كنقطة انطلاق ومنفذ رئيسي لتقديم خدماتنا، فالإمارات لديها شريحة ضخمة من الأثرياء الذين لم يكن متاحاً أمامهم العديد من مجالات الاستثمار بخلاف المنتجات الاستثمارية التقليدية العامة.

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