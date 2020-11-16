طيران الإمارات: نتعاون عالمياً لمواجهة تحدي نقل اللقاح

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر سير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الناقلة تعمل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الأدوية، وفي مقدمتها «فايزر» الأمريكية، للتصدي للتحديات اللوجستية المتعلقة بنقل وتوزيع اللقاحات المُضَادة لفيروس «كورونا» المُستجد في كافة دول العالم.

وأجرت «سي إن بي سي» مقابلة مع كلارك، أمس، أكد خلالها أن اللقاح المُحتَمَل من «فايزر» يتعين حفظه في درجة حرارة تبلغ «70 درجة مئوية»، وذلك كي يحتفظ بكفاءة مثالية.

وقال: «نعمل على نقل هذا اللقاح في حاويات مُصَمّمَة خصيصاً على متن طائراتنا، في مخازن البضاعة التابعة لنا، وفي مقصورات الطائرات، ونُبقِي عليه في نفس هذا المستوى في نقطة التوزيع».

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