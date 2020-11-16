مصر تستعرض إنجازاتها ورؤيتها في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي – بشار باغ

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن الموقع الاستراتيجي لجناح مصر في موقع إكسبو 2020 دبي وضخامة مساحته يأتيان انعكاساً لعمق العلاقة بين الإمارات ومصر.

ولفتت في تصريحات صحفية خلال زيارة تفقدية لموقع الجناح برفقة عدد من المسؤولين في مقدمتهم شريف محمد البديوي سفير مصر لدى الإمارات وأشرف الديب قنصل عام مصر في الدولة، إلى أن الجناح يقع في منطقة الفرص مما يشكل فرصة متميزة لاستعراض ما تم من إنجازات في السنوات السابقة التي شهدت تكثيفاً لعملية التنمية الاقتصادية بما يشمل تطوير مشاريع البنية التحتية وخاصة الطرق والجسور إلى جانب تطوير البيئة التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات، وأوضحت أن مصر ستعمل خلال مشاركتها في الحدث على التعريف برؤيتها المستقبلية الطموحة.

وأشارت جامع إلى أن أكثر من 25 وزارة وهيئة تتعاون معاً في إطار الخطط والبرامج الخاصة بالجناح إلى جانب رجال الأعمال والقطاع الخاص، موضحاً أن اتساع المشاركة بين مختلف الجهات الحكومية يأتي بهدف الحرص على التعريف الشامل بما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الخمس الماضية واستعراض الخطط والتوجهات المستقبلية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وخاصة الاستثمارات المشتركة.

وأكدت أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة لمجموعة من القطاعات تشمل التعليم والصناعة كما تعمل على استقطاب استثمارات مشتركة وخاصة في قطاع النقل ومشاريع البنية التحتية بما يشمل الطرق والجسور.

ومن جانبه لفت الدكتور أحمد مغاوري المفوض العام للجناح المصري في إكسبو 2020 دبي، إلى أن موقع الجناح المصري ضمن منطقة الفرص يستهدف تعريف الزوار المشاركين في أكبر حدث تستضيفه المنطقة على الفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجمل القطاعات بفضل الطفرة التنموية التي تحققها منذ عدة سنوات، حيث يتم صياغة آفاق مستقبل جديد للشخصية المصرية والتأكيد على قدرة مصر على صنع الحاضر والمستقبل تماماً كما نجحت في صناعة التاريخ.

ولفت إلى أن الجناح المصري المقام على مساحة ألف متر مربع، سيشكل منصة مثالية لسرد قصة مصر بكافة مراحلها من الماضي إلى الحاضر ومن ثم المستقبل، وذلك عبر أكثر من 14 منطقة ضن الجناح تستعرض كل منها مرحلة من مراحل الحضارة المصرية العريقة.

مشيراً إلى أن العمليات الإنشائية في الجناح وصلت إلى مراحل متقدمة جداً، حيث تم إنجاز الواجهات الخارجية للمبنى، على أن يتم إكمال التجهيزات الداخلية خلال بضعة أشهر، وتوقع إتمام جاهزية الجناح بشكل كامل قبيل انطلاق المعرض في موعده الجديد بوقت كافٍ.

اعتزاز

أعربت وزيرة التجارة والصناعة المصرية عن اعتزاز مصر بتنظيم دولة الإمارات لمعرض إكسبو الدولي وإقامة مثل هذا الحدث العالمي على أرض دبي، مشيدة بعلاقة الأخوة التي تربط مصر والإمارات، ولفتت إلى رغبة البلدين بمواصلة تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة وخاصة في المجال التجاري والاقتصادي.

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