«المالية» تدعو شركات نطاق أنظمة الأنشطة الواقعية لتقديم تقرير سنوي

المصدر: دبي - البيان

أكدت وزارة المالية أنه يتعين على جميع الشركات في الإمارات التي تقع ضمن نطاق تطبيق الأنشطة الواقعية في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 أن تقدم تقريراً ونموذج إخطار سنوي حول النشاط الاقتصادي الواقعي إلى السلطة التنظيمية التابعة لها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020 لتفادي أي عقوبات إدارية.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن الوزارة ستقوم بإطلاق بوابة تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR Portal) في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020، وذلك بهدف تبسيط عملية تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي، حيث ستسمح هذه البوابة الإلكترونية لجميع الشركات بتقديم التقارير والإخطارات والوثائق الداعمة إلكترونياً.

وقال: مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2020، ندعو جميع الشركات لاستخدام النماذج والإرشادات المتوفرة على موقع الوزارة، وذلك لبدء إعداد التقارير والإخطارات الخاصة بهم ليكونوا مستعدين لتقديمها بمجرد بدء تشغيل بوابة تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في المرحلة المقبلة.

وقامت وزارة المالية بنشر نماذج تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية والوثائق الإرشادية ذات الصلة، وإشعار بشأن المتطلبات والمواعيد النهائية لتقديم الإخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية عبر موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لمساعدة الشركات على الاستعداد لتحضير الطلبات التي يجب تقديمها على بوابة تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في شهر ديسمبر المقبل.

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