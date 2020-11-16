تسليط الضوء على الاتجاهات الجديدة في الأسواق السكنية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مجموعة التزام»، إحدى الشركات العاملة في مجال إدارة الأصول في المنطقة، عن عزمها تسليط الضوء على تأثير جائحة «كورونا» على اتجاهات ومشاريع سوق العقارات السكنية في دولة الإمارات خلال اليوم الأول من قمة «سيتي سكيب العقارية 2020»، التي تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وستُقدم نورة الشعيبي، مدير عام ثقافة «Get Wonky» لـ«مجموعة التزام»، مجموعة من الرؤى حول تأثير جائحة «كورونا» على سوق العقارات السكنية خلال المدى القصير والمتوسط، وكيف يبدو طريق الانتعاش لهذا القطاع في دولة الإمارات. كما ستناقش الشعيبي، بصفتها أحد المتحدثين خلال القمة، الاتجاهات الرئيسية وخيارات الاستثمار الأكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى اطلاعهم على الوقت المثالي للاستثمار في القطاع العقاري.

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة التزام لإدارة الأصول»: «شهدنا نمواً تجارياً وتوسّعاً جغرافياً لعملياتنا بعد حصولنا على مشاريع جديدة وتجديد عقود مشاريع أخرى في مختلف الأسواق التي نعمل بها في المنطقة. ونأمل في تسليط الضوء على خبراتنا في المجال العقاري ومشاركتها في ظل هذه الأوقات العصيبة الناجمة عن جائحة «كورونا». ونحن واثقون من أن هذه النسخة الفريدة من قمّة «سيتي سكيب» ستوفر منصة مثالية للقطاع العقاري للتواصل وإيجاد الطريق لتنشيطه في دولة الإمارات في مرحلة ما بعد كورونا».

وتُشارك «مجموعة التزام» كراعٍ ذهبي لقمة «سيتي سكيب العقارية 2020»، وهي نسخة استثنائية من المعرض العقاري السنوي «سيتي سكيب». ويهدف هذا الحدث إلى توفير منصة تجمع تحت سقف واحد المستثمرين والمطورين العقاريين والمحللين والمختصين الحكوميين والقانونيين والاستشاريين والمهندسين المعماريين، لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع والتعاون في إيجاد حقبة جديدة للقطاع العقاري ضمن بيئة آمنة وسليمة.

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