457 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 457 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 163 مبايعة بقيمة 321.42 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 42.85 مليون درهم، و141 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 278.57 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ومبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، والثالثة مرسى دبي بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 81.26 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 20.33 مليون درهم، و39 رهن فلل وشقق بقيمة 60.94 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 12 مليون درهم ورهن في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 11 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 54.86 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 35 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الثالثة بقيمة 6 ملايين درهم. (دبي - البيان)

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