8.2 مليارات تجارة الألمنيوم في 6 أشهر

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

وصلت قيمة تجارة الإمارات من الألمنيوم ومصنوعاته، إلى نحو 8.17 مليارات درهم، خلال النصف الأول، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وشكلت تجارة الألمنيوم 1.24 %، من إجمالي التجارة غير النفطية البالغة 658.3 مليار درهم. ووصلت صادرات الدولة من الألمنيوم إلى 6.037 مليارات درهم، بوزن 870.94 ألف طن، فيما وصلت الواردات إلى 1.93 مليار درهم، بوزن 191.7 ألف طن، وإعادة التصدير 198.6 مليون درهم، بوزن 18.33 ألف طن. وتحافظ الإمارات على موقعها العالمي، بوصفها رابع مصنع للألمنيوم الأوليّ في العالم.

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