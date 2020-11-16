زيادة فائض الميزان التجاري مع دول الخليج

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

بلغ فائض الميزان التجاري للإمارات مع 4 دول خليجية 4.52 مليارات درهم خلال النصف الأول، بحسب إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وبلغت الصادرات الوطنية غير النفطية 23.95 مليار درهم بوزن 16.04 مليون طن، مقابل واردات بنحو 19.43 مليار درهم بوزن 12.99 مليون طن.

وحلت السعودية في الصدارة بصادرات 12.28 مليار درهم مقابل واردات منها بـ 9.35 مليارات درهم، وجاءت سلطنة عمان ثانياً بـ 6.79 مليارات درهم، مقابل واردات 3.2 مليارات، ثم الكويت 3.22 مليارات درهم مقابل واردات بنحو 1.8 مليار درهم، ثم البحرين بصادرات 1.64 مليار درهم مقابل وواردات 5.04 مليارات درهم.

بينما بلغ قيمة تجارة إعادة تصدير بين الإمارات ودول الخليج نحو 43.73 مليار درهم، موزعة بواقع 24.9 ملياراً للسعودية و8.97 مليارات لعمان و6.9 مليارات للكويت و2.89 مليار للبحرين.

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