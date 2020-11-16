ارتفاع السعة المقعدية لـ «مطار دبي» إلى 1.58 مليون مقعد خلال نوفمبر

المصدر: دبي - عمرو عادل

قالت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية في مطار دبي، سجلت زيادة بلغت 0.5 % على أساس شهري خلال شهر نوفمبر الجاري، مقارنة بأكتوبر الماضي.

وارتفع إجمالي السعة المقعدية التي وفرتها شركات الطيران على الرحلات الدولية المغادرة في مطار دبي، من 1.57 مليون مقعد في 20 أكتوبر الماضي، إلى 1.58 مليون مقعد حتى 20 نوفمبر الجاري.وحلّ مطار دبي في المركز الثالث، كأكثر مطارات العالم إتاحة للسعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران على الرحلات الدولية المغادرة في نوفمبر 2020، فيما تصدر إقليمياً ليستحوذ على نحو 22.47 % من إجمالي السعة المقعدية لمطارات الشرق الأوسط، البالغة 7.04 ملايين مقعد.

وبدأت أكثر من 33 شركة طيران، عملياتها المجدولة في مطار دبي، بما في ذلك شركات الركاب والشحن الجوي.

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