طيران الإمارات تعزز خيارات السفر في جنوب أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

وقعت طيران الإمارات مع «فلاي سيف إير» اتفاقية إنترلاين بينهما تتيح لعملاء الناقلتين خيارات إضافية وسهلة للسفر عبر شبكة «فلاي سيف إير» في جنوب أفريقيا.

وبموجب الاتفاقية ستوفر طيران الإمارات و«فلاي سيف إير» سهولة السفر بتذكرة واحدة وتسجيل وصول الأمتعة في محطة واحدة للمسافرين الذين ينتقلون من محطات طيران الإمارات الثلاث جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان إلى نقاط «فلاي سيف إير» المحلية في جنوب أفريقيا مثل بورت اليزابيث و«إيست لندن» وجورج.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا في طيران الإمارات: يسعدنا أن نبدأ شراكتنا مع فلاي سيف إير ذلك أن شبكة الناقلة تعزز تواجدنا في جنوب أفريقيا وتوفر عدة خيارات وفرص سفر جديدة لعملائنا الراغبين في السفر محلياً ونحن نتطلع إلى العمل معاً وتعزيز علاقتنا في المستقبل.

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم مع كلتا الناقلتين على emirates.com أو من خلال وكالات السفر الافتراضية عبر الإنترنت وكذلك مع وكلاء السفر المحليين.

من جانبه قال كيربي جوردون الرئيس التنفيذي للتسويق في «فلاي سيف إير» إن الشراكة مع طيران الإمارات تتيح لعملائهم التنقل بسهولة أكبر.

وكانت طيران الإمارات قد استأنفت عملياتها إلى كل من جوهانسبرغ وكيب تاون في الأول من أكتوبر الماضي وإلى دربان في 8 أكتوبر

وتشغل حالياً 17 رحلة في الأسبوع إلى جنوب أفريقيا وتطبق الناقلة تدابير سلامة معززة في جميع نقاط التواصل على الأرض وعلى متن الطائرات وتواصل طيران الإمارات تلبية وتحفيز الطلب من خلال ربط العملاء عبر دبي مع نحو 100 وجهة، بالإضافة إلى توفير مزيد من فرص التواصل في جنوب أفريقيا وخارجها من خلال شراكات مع ناقلات تحقق القيمة لعملائها مثل «فلاي سيف إير».

برامج للمالديف

ومن جهة أخرى أعلنت الناقلة عن توفير عروض سعرية خاصة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للسفر إلى المالديف. وتضم جزر المالديف بعضاً من أفضل الفنادق والمنتجعات في العالم، وتتيح لزوارها الاستمتاع بشواطئها ذات الرمال البيضاء ومرافق السبا ذات المستوى العالمي.

وتتضمن العروض برامج عطلات شاملة في عدد من الفنادق والمنتجعات المختارة، حيث يمكن الاستمتاع بعطلة 3 ليال في منتجع ريو أتول (خمس نجوم) ابتداءً من 4879 درهماً في الدرجة السياحية و15929 درهماً في درجة رجال الأعمال.

وتتضمن فنادق ومنتجعات النجوم الخمس التي تغطيها العروض كلاً من: «صن سيام أرو فوشي» ابتداءً من 4999 درهماً للشخص الواحد وإقامة الأطفال مجاناً، «أوبلو سيليكت آت سانجيلي، مالديف» ابتداءً من 6689 درهماً بما في ذلك الانتقال بين المطار والمنتجع بقارب سريع، و«أنانتارا كيهافا» ابتداءً من 8899 درهماً وترقية مجانية إلى فيلا مع مسبح.

وتسري هذه العروض على الحجوزات التي تُجرى حتى 28 نوفمبر الجاري، للسفر بين 29 نوفمبر و6 ديسمبر 2020.

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