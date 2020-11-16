7 % انخفاض أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود بدبي في أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

أكد مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.41% في شهر أكتوبر 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حيث انخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.96% .

والتي خفضت المؤشر بمقدار 2.86 نقطة، وقسم النقل بنسبة 6.29% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.68 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 12.22% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.25 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم 2.25% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.26% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة.

وأشار المركز في تقريره إلى ارتفاع أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.90% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.25 نقطة، وقسم التبغ 15.02% والتي دفعت المؤشر 0.09 نقطة، وقسم التعليم 0.55% والتي دفعت المؤشر 0.05 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق 0.72% والتي دفعت المؤشر 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات 0.31% والتي دفعت المؤشر 0.02 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.34% والتي دفعت المؤشر 0.01 نقطة، وقسم الصحة 0.09%.

كما انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر أكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2020 بنسبة 0.27%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود 1.28% والتي خفضت المؤشر 0.51 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات 0.60% والتي خفضت المؤشر 0.08 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.03% والتي خفضت المؤشر 0.02 نقطة، وقسم التبغ 0.01%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.88% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.12 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم 5.03% .

والتي دفعت المؤشر 0.10 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.98% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.46% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.59% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.26% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.02%.

بينما استقرت أسعار قسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

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