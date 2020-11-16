باكستان تستكمل صفقة تمويل بـ 370 مليون دولار

المصدر: (دبي - البيان)

أبرمت باكستان ممثلةً بوزارة المالية، صفقة تمويل مشترك لأجل وتسهيلات مرابحة بقيمة 370 مليون دولار، وهي أكبر تسهيلات تجارية مختلطة (تقليدية وإسلامية) تحصل عليها باكستان، وتؤكد ثقة المستثمرين الدوليين القوية بالاقتصاد الباكستاني.وقامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، بدور المنسق العالمي لهذه التسهيلات.

وشهدت الصفقة زيادةً في الاكتتاب بنسبة 1,2 ضعف تقريباً مدفوعة باستجابة ائتلاف من البنوك المحلية والإقليمية والدولية الرائدة التي تضم: بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وألايد بنك ليمتد – البحرين، ويونايتد بنك ليمتد، وحبيب بنك ليمتد، و«كريديت يوروب بنك» واتحاد المصارف العربية والفرنسية، وبنك تونس العالمي.

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