عمومية «آفاق الإسلامية للتمويل» تقر توزيعات نقدية بنسبة 7%

المصدر: دبي - البيان

عقدت «آفاق الإسلامية للتمويل»، اجتماع جمعيتها العمومية عن طريق الاتصال المرئي، بحضور ممثل وزارة الاقتصاد والمدقق الخارجي ورئيس اللجنة الشرعية مسجل الأسهم سوق دبي المالي وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبحضور الرئيس التنفيذي.

أقرت الجمعية توزيع أرباح نقدية لجميع المساهمين بنسبة 7%، بمقدار (7 فلوس للسهم الواحد)، وبقيمة إجمالية قدرها 19,250,000 درهم، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقال عبد الجليل البلوكي، نائب رئيس مجلس إدارة «آفاق الإسلامية للتمويل»: مع قرب انتهاء عام 2020، فإننا متفائلون بعودة وتيرة النشاط الاقتصادي ونتطلع بحماس كبير إلى ما ينطوي عليه العام الجديد من فرص واعدة للتمويل الإسلامي.

وذلك للاستمرار في دعم تقدم وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة، ولعب دور فاعل في تحقيق الأحلام الطموحة لشعبها الكريم وقيادته الرشيدة. وكانت «آفاق الإسلامية للتمويل» أعلنت عن تحقيق أرباح صافية موحدة بلغت قيمتها 101.4 مليون درهم في 2019، مقارنة بـ98.3 مليون درهم في العام الماضي.

من جانبه أكّد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل، أن زيادة حقوق المساهمين هي ركيزة أساسية في استراتيجية «آفاق الإسلامية للتمويل»، مشيراً إلى أنه وحتى في ظل الصعوبات الاقتصادية التي واجهت الأفراد والشركات هذا العام، فإن «آفاق الإسلامية للتمويل»، استمرت في طرح حلول ومنتجات التمويل المبتكرة دعماً منها لقطاع التمويل والاقتصاد بشكل عام.

وأضاف: «نحن في أتم الاستعداد لتقديم أفضل حلول التمويل المختلفة وبشروط ميسّرة خلال الفترة الراهنة والمقبلة مع التأكيد على التزامنا بتحسين تجربة خدمة العملاء لجميع المتعاملين».

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية تعيين محمد البزايعة مقرراً للاجتماع ومحمد شعبان من سوق دبي المالي جامعاً للأصوات، كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2019، إضافة إلى تعيين شركة «ديلويت اند توتش» من الأربعة الكبار كمدققين ماليين لعام 2020.

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