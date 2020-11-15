111 مليون درهم إيرادات الخليج للملاحة للربع الثالث

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2020، حيث حققت إيرادات تشغيلية بقيمة 111 مليون درهم. وسجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 320% في إجمالي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 8.7 ملايين درهم مقارنة بنحو 2.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وبلغت الأرباح من العمليات التشغيلية 1.9 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بخسائر بلغت 6.3 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019. وبلغ إجمالي صافي الخسائر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو 63 مليون درهم.

وتمكنت الشركة من تخفيض المصاريف التشغيلية بنسبة 20% لتصل إلى 102 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بنحو 128 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2019.

وبالنسبة للمستجدات ذات الصلة بحادث غرق السفينة «Gulf Livestock 1» في مطلع سبتمبر 2020 خلال رحلة الباخرة من نيوزيلندا إلى الصين، فإن الشركة تقوم حالياً باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحصيل مبالغ التأمين المترتبة حسب عقود التأمين المعتمدة والموثقة مع الأطراف ذات العلاقة، ومن المؤمل تحصيل معظم مبالغ التأمين المستحقة قريباً.

ومن جانب آخر فقد استطاعت مجموعة الخليج للملاحة أن تتصدى للتحديات التي فرضها المناخ الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي في ظل جائحة كورونا الراهنة؛ إذ تقوم الشركة حالياً بإعادة هيكلة الديون بهدف تخفيض كلف التمويل بشكل يضمن تعزيز الإنتاجية واستمرارية العمل بنجاح وفق الخطط والأهداف الموضوعة، كما اتخذت الشركة خطوات تشغيلية مختلفة بما في ذلك تأمين عقود للسفن غير المستأجرة وتقليل التكلفة الإدارية الزائدة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الربحية في الفترة القادمة.

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