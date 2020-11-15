«أي ان تي دي في» تستعرض 5 منتجات مبتكرة في جيتكس 2020

المصدر: دبي- البيان

تستعرض شركة «اي ان تي دي في INTDV»، إحدى شركات التقنية الناشئة في الشرق الأوسط – والتي تتخذ من الرياض مقرًا لها، وتدير عملياتها بدبي، والكويت، والقاهرة – خمسة منتجات تكنولوجية مبتكرة في فعاليات معرض ومؤتمر «جيتكس» 2020، التي ستنطلق في 6 ديسمبر المقبل. ويعتبر هذا المؤتمر، الذي سيقام في مركز التجارة العالمي بدبي، أول تجمع عالمي في عام 2020 يشهد الحضور الفعلي لشركات التقنية المرموقة على مستوى العالم.

وتشمل أحدث منتجات الشركة بوت المحادثة «كوميونيكو»، أحد برامج المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، ويتميز بسهولة التعامل معه، كما أنه يسمح للإنسان بالتفاعل مع الأجهزة الرقمية كما لو كان يتواصل مع شخص حقيقي. وعلاوةً على ذلك، تتيح برمجيات نظام إدارة المحتوى الخاصة بالروبوتات للمستخدم التحكمَ في الروبوت ومحتوياته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، محتوى تفاعلياً كالاستجابات والحركات.

وفي الوقت نفسه، ستكون «بيبر»، أول إنسان آلي اجتماعي في العالم، على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار في جناح الشركة، وتوجيههم بطريقة مبتكرة. وفضلًا عن العدد الكبير من التقنيات الجديدة، ومشاريعها للتحول الرقمي، ستقدم «INTDV» منصتين تقنيتين مبتكرتين، وهما «ديجيتال آفتار» و«إس إم بي روبوتيكس».

قال محمد العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة «INTDV» تعليقًا على مشاركتها في أكبر معرض ومؤتمر سنوي للتكنولوجيا في المنطقة: «يعرض جيتكس كل عام عددًا ضخمًا من الحلول الرقمية، والتقنيات المبتكرة التي تقدمها الشركات الرائدة على مستوى العالم.

ونحن سعداء بمشاركتنا في فعاليات هذا العام من خلال منتجاتنا الخمسة المبتكرة لتعزيز مبادرات التحول الرقمي، بالتعاون مع الشركات الرائدة في هذا القطاع مثل «سوفت بانك روبوتيكس«اليابانية».

وأضاف: «لقد أثبتت «INTDV» قدرتها بخطى سريعة - كقوة تكنولوجية عملاقة - على الاستفادة من أحدث التقنيات، وتطبيقها، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأتمتة. ومن ثم، فإنها حتمًا ستصبح جزءًا لا يتجزأ من التطورات المستقبلية الأكثر تأثيرًا، والتي تضفي قيمة ملموسة ومستدامة على الفعاليات التكنولوجية العالمية».

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