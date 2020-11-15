4.6 مليارات درهم تداولات عقار الشارقة بنمو 10% بالربع الثالث

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة نمواً في حجم التداولات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 10 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية 4.6 مليارات درهم تمت من خلال 14,854 معاملة.

وبلغ حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع 14.6 مليون قدم مربعة، وذلك وفق ما كشفه التقرير الربع السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، ترجع الزيادة في نمو القطاع العقاري في الإمارة رغم وباء «كورونا» إلى سلسلة المحفزات والقرارات التي اتخذتها حكومة الشارقة مؤخراً لاحتواء آثار الجائحة والمتمثلة بدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد ما يثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها العالمي من خلال توفير المناخ المناسب للمستثمرين والبيئة الأفضل للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها.

وأشار الشامسي إلى قرار تخفيض رسوم المشتري لغير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 4 % إلى 2 % من قيمة البيع حتى 31-3-2021، موضحاً أن القرار إضافة إلى سلسلة المحفزات والقرارات الأخرى التي اتخذتها الحكومة أدت لتعافٍ سريع للقطاع في الإمارة لمواصلة دوره المحوري باعتباره أحد أهم الركائز التي دعمت وصول الشارقة إلى أرقى مراحل التقدم والازدهار.

وأضاف أن الاستمرار في تنفيذ المشاريع السابقة وتدشين مشاريع جديدة مثل المشاريع التنموية التي تمت في المنطقة الشرقية مؤخراً رغم ظروف الجائحة أعطت رسالة مهمة للمستثمرين عن استقرار الوضع الاقتصادي في الإمارة وعدم تأثره بالظروف مهما كانت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وحرصها على متابعة واستمرار العمل وفق الخطط المرسومة لها.

وأشار التقرير إلى أن المقر الرئيسي للدائرة استحوذ على 95.7 % من إجمالي حجم التداول المسجل خلال الربع الثالث من عام 2020، بينما شكل حجم التداول في الفروع الأخرى 4.3 % من إجمالي حجم التداول، حيث حقق فرع المنطقة الوسطى 1.4 % وفرع خورفكان ودبا الحصن 1.6 % وفرع كلباء 1.3 %.

وتصدرت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك باقي المعاملات، حيث بلغ عددها 8,743 معاملة تلتها معاملات سندات الملكية بـ 3,539 معاملة، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 1,675 معاملة ومعاملات الرهن بـ 676 معاملة في حين جاءت معاملات التثمين أخيراً بـ 221 معاملة.

وبلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق خلال الربع الثالث من العام الجاري 676 معاملة، بقيمة بلغت 1.9 مليار درهم.

ووصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 1,090 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 928 معاملة جرت في 75 منطقة بقيمة وصلت إلى 1.1 مليار درهم وتصدرتها منطقة الخان بـ 159 معاملة، في حين تصدرت منطقة الطي أعلى قيمة التداولات بحجم تداول نقدي بلغ 144 مليوناً من خلال 120 معاملة.

زيادة التداولات

في المجمل فقد بلغ عدد معاملات البيع 1,090معاملة في كافة أنواع العقارات بنسبة زيادة في عددها بلغت 68.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأما من حيث أنواع العقارات المتداولة في معاملات البيع في الإمارة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 307 شقق تلتها الأراضي المبنية السكنية بإجمالي 236 عقاراً تلتها الأراضي الفضاء السكنية بـ 193 ثم الأراضي الفضاء الصناعية بواقع 76.

وعلى صعيد المستثمرين فقد بلغ مجموع عدد جنسيات المستثمرين 47 جنسية استثمروا في الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2020 وبلغ عدد المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيهم الإماراتيون 3,630 مستثمراً وبلغ عدد العقارات المتداولة 4,483 عقاراً ووصل حجم استثماراتهم إلى 3.5 مليارات درهم، فيما وصل عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى 691 مستثمراً وبلغ عدد العقارات المتداولة 731 عقاراً بقيمة بلغت 1.1 مليار درهم.

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