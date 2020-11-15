الغاليريا بجزيرة المارية يحصل على شهادة «Go Safe» لتوفير تجربة تسوّق سليمة وآمنة

المصدر: أبوظبي - البيان

حصل الغاليريا بجزيرة المارية على شهادة الأمان «Go Safe»؛ وهي شهادة تأتي في إطار مبادرة أطلقتها كل من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بغرض تنظيم وضمان تلبية وجهات التسوق والترفية كمراكز التسوق، لمعايير الصحة العامة والنظافة المطلوبة.

وقد خضع الغاليريا لإجراءات تفتيش وتدقيق صارمة شملت أكثر من 187 بنداً، تضمنت الاستعدادات العامة لمركز التسوق، والإجراءات التشغيلية، وكافة مراحل عملية التسوق التي يقوم بها الزوار والجمهور. وتضمنت هذه التدابير أيضاً تطبيق إجراءات صارمة للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتدريب الموظفين وتأهيلهم، وقياس درجات الحرارة، والتعقيم المنتظم لجميع مناطق الغاليريا، إضافة لاختبار «كوفيد 19».

وسيواصل الغاليريا الحفاظ على مستواه المميز في مجال إجراءات الصحة والسلامة، وذلك من خلال عمليات التدقيق الذاتي والتفتيش المنتظم، حيث سيتم وضع ملصقات وعلامات «Go Safe» الرسمية في جميع أنحاء المركز التجاري، لمنح المتسوقين والجمهور الشعور بالطمأنينة والأمان خلال عملية التسوق.

وتعليقاً على ذلك، قال دانيال باري المدير الإداري لشركة جلف ريليتد: تعد شهادة «Go Safe» مبادرة مهمة من قبل حكومة أبوظبي، لا سيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية. لقد حرصنا دوماً في الغاليريا على صحة وسلامة الجمهور والمتسوقين، وكذلك موظفينا والعاملين في المحلات التجارية، ويأتي حصولنا على شهادة «Go Safe» ليؤكد مجدداً التزامنا التام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.

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