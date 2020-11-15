مدن جزيرة ياس الترفيهية تحصد عدة جوائز من «مينالاك»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حصدت مدن جزيرة ياس الترفيهية عدة جوائز خلال حفل جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي «مينالاك» الذي نظم افتراضياً هذا العام. وفازت جميع مدن جزيرة ياس الترفيهية إلى جانب شركة فرح إكسبيرينسز التي تتولى إدارتها وتشغيلها على عدد من الجوائز المرموقة خلال هذا الحفل.

وحصدت عالم وارنر براذرز أبوظبي ثلاثة ألقاب هي: «أفضل وجهة لقضاء يوم ترفيهي»، و«أفضل مدينة ترفيهية»، و«أفضل مفهوم ترفيهي جديد» عن أكاديمية تين تايتنز للتدريب.

وفازت ياس ووتروورلد أبوظبي بجائزة «أفضل مدينة ألعاب مائية»، في حين حصلت مبادرة التعافي السريع التي أطلقتها عالم فيراري أبوظبي على جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية». أما حملة «الصيف يقول ياس»، التي نظمتها شركة فرح إكسبيرينسز، ففازت بجائزة «أفضل حملة للتسويق والمبيعات»، في حين فاز برنامجها «جوائز واو» بجائزة «أفضل مبادرة لإشراك الموظفين».

وقال الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز: نحن سعداء بتكريم مدن جزيرة ياس الترفيهية بهذه الجوائز والألقاب المميزة من قبل مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه وجذب السياح «مينالاك».

والتي تعتبر تأكيداً جديداً على الجهود الدؤوبة المبذولة، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية التي يشهدها هذا العام. نسعى دائماً لمواصلة استكشاف السبل الجديدة التي تمكننا من الارتقاء بمرافقنا الترفيهية الغنية بأجواء المرح والتشويق والتجارب التي لا تنسى لضيوفنا.

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