إنفستكورب تستثمر في «فريش تو هوم» في الهند

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أنها استثمرت في «فريش تو هوم» FreshToHome، وهي واحدة من أكبر العلامات التجارية المتكاملة في العالم في مجال التجارة الإلكترونية للأسماك واللحوم الطازجة. و

تم الاستثمار كجزء من سلسلة عمليات تمويل بقيمة 121 مليون دولار جذبت توظيفات من مستثمرين بارزين آخرين في الوقت نفسه.

جاء ذلك بعد تقييم إنفستكورب العديد من الفرص التي تستفيد من تأثير جائحة «كوفيد – 19» لناحية تعزيز التجارة الإلكترونية والتوعية الصحية والنظافة في الهند.

وقد استفادت «فريش تو هوم» من تحوّل الطلب على شراء الأسماك واللحوم عبر الإنترنت الذي كان يحصل في الماضي عادة في الأسواق الرطبة التقليدية. ومن العناصر الأساسية لنمو «فريش تو هوم» خلال الجائحة العالمية تعهّدها بكون سلعها «100% طازجة وفيها نسبة 0% من الكيماويات».

وتحقق شركة «فريش تو هوم» تأثيراً اجتماعياً واقتصادياً إيجابياً من خلال توفير المنتجات للباعة مباشرة من الصيادين والمزارعين عبر سلسلة التوريد التي تدعمها تقنية الذكاء الصناعي.

ويقلل هذا الاستخدام للتكنولوجيا من هدر الطعام من جانب الموردين إلى أقل من 2٪ مقابل ما يقدر بنحو 15٪ في الأسواق التقليدية غير المنظمة.

وفقاً لتقديرات «يورومونيتور إنترناشونال»، بلغ حجم السوق الاستهلاكية لقطاع الأسماك واللحوم في الهند عام 2019 ما مجموعه 94 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن «فريش تو هوم» هي واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية المتكاملة مع ما يقرب من 1.5 مليون طلب من الأفراد إلى الشركات مباشرة شهرياً ومعدل مبيعات سنوي مقداره 85 مليون دولار عبر منصّاتها. و

تُمكّن الشركة باعتها في الأسواق من الحصول على لحوم وأسماك عالية الجودة مباشرة من مربي المواشي والصيادين في معظم المدن الهندية الكبرى. وتوسّع «فريش تو هوم» أعمالها نحو دول مجلس التعاون الخليجي، مع حضور لها في الإمارات، كما تخطط للتوسع ودخول السعودية في المدى القريب.

وقال غوراف شارما مدير قسم الاستثمار في الشركات الخاصة في الهند: «نحن في إنفستكورب ننظر إلى الشركات التي تعيد رسم المجالات التي تنشط فيها وتحقق الكثير من العائدات الإجمالية والأرباح الصافية.

ونعتقد أن «فريش تو هوم» ينطبق عليها هذا الوصف تماماً، وأنها في وضع ملائم لتحقيق نمو كبير. لذا نتطلع إلى هذه الشراكة وإلى دعم الشركة في سعيها لتحقيق كل إمكاناتها».

وتستثمر إنفستكورب في الهند في الأسواق المتوسطة عبر قطاعات مرتبطة بالاستهلاك في جميع أنحاء البلاد.

وتستهدف الفرص عبر قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا. وعلاوة على «فريش تو هوم»، استثمرت إنفستكورب في سبع شركات، هي: إنكريد، آي إس جي، زولو، سيتيكارت، إنترغرو براندز، بيواكوف.كوم، نيفروبلاس.

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